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08:55, 19 февраля 2025Россия

Медведев заявил о «реально разозлившем» Трампа Зеленском

Зампред Совбеза Медведев: Трамп, похоже, реально разозлился на Зеленского
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп, похоже, в самом деле разозлился на Владимира Зеленского. Об этом написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

По словам российского политика, именно этого и следовало ожидать от США после действий Зеленского. Зампред Совбеза отметил, что Трамп упоминает об отсутствии легитимности у Зеленского, а также требует отчета о потраченных на Украину американских деньгах.

«Помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, на него, похоже, реально разозлился главный покровитель», — написал в блоге Медведев, отметив, что ситуация стала для Зеленского «неприятной».

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Сравнив Зеленского с крысой, Медведев подчеркнул, что ситуацию может исправить лишь «дератизация» и добавил, что это лучше сделать тем, кто «кормил» его.

Также в своем посте зампред Совбеза порассуждал о том, что Украина может пойти на любую провокацию для срыва диалога.

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