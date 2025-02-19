Медведев предупредил о возможности любой провокации Зеленского для срыва переговоров

Медведев: От Зеленского можно ждать любой провокации для срыва переговоров

От Владимира Зеленского можно ждать любой провокации, которая направлена на срыв диалога по урегулированию ситуации на Украине, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Своим мнением он поделился на странице во «ВКонтакте».

«Крыса загнана в угол. Ее поведение может быть абсолютно непредсказуемым. Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку. Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации», — прокомментировал ситуацию Медведев.

Целью этой провокации, по его словам, будет срыв урегулирования и продолжение «войны до последнего украинца». Зеленский в том числе может организовывать удары по своим же городам и гражданскому населению или же использовать оружие массового поражения по типу «грязной бомбы», допустил зампред Совбеза.

Медведев также указал на то, что Зеленский реально разозлил президента США Дональда Трампа, который резко говорит об ответственности за начало боевых действий и требует от Украины отчета об использовании переданных ей денежных средств.

Ранее Медведев на фоне атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани заявлял, что в Европе все более четкие формы принимает «антитрамповский интернационал». Атака на объект, как отметил Медведев, произошла тогда, когда в Париже состоялась экстренная встреча лидеров по украинскому кризису.