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09:51, 19 февраля 2025Россия

Минобороны показало кадры освобождения Свердликово в Курской области

МО показало кадры боев за Свердликово в Курской области
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Минобороны (МО) России показало кадры освобождения населенного пункта Свердликово в Суджанском районе Курской области. Видео публикует ТАСС.

В ходе освобождения населенного пункта российские военные взяли под контроль дорогу Суджа-Рыльск. По данным министерства, на начальном этапе тульские десантники, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта. Для успешной работы они использовали результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА.

Уточняется, что часть живой силы противника уничтожена, остальные бойцы Вооруженных сил Украины взяты в плен.

Российские десантники в знак освобождения Свердликово подняли и закрепили флаг России и флаг ВДВ на сельском мемориале в честь Победы в Великой Отечественной войне.

О возвращении контроля над Свердликово стало известно 17 февраля. Также сообщалось, что Вооруженные силы России совершили мощный прорыв в регионе, продвинувшись в глубину на два километра.

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