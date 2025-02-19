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14:30, 19 февраля 2025Мир

На Западе узнали об одном обещании США России по Украине

The Telegraph: США в Эр-Рияде согласились не отправлять свои войска на Украину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ahn Young-joon / AP

США на переговорах с Россией в столице Саудовской Аравии согласились не отправлять свои войска на Украину. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

«После неоднозначных сообщений США согласились в Саудовской Аравии не направлять миротворческие войска на Украину», — говорится в материале.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись двусторонние переговоры между Россией и США. На них обсуждались различные темы, в том числе вопросы отношений двух стран и урегулирование конфликта на Украине. Российскую сторону представили глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков, с американской присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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