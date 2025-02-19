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16:05, 19 февраля 2025Россия

Над Крымом уничтожили украинский БПЛА

Минобороны России: Над Крымом и Белгородской областью уничтожили украинские БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Виктор Толочко / РИА Новости

Над Крымом и Белгородской областью уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что попытки атак произошли в период с 12:15 до 15:00 по московскому времени.

С помощью дежурных систем противовоздушной обороны удалось уничтожить БПЛА над Белгородской областью и еще один дрон над Республикой Крым, пояснили в оборонном ведомстве.

В этот же день Минобороны сообщило, что над Татарстаном сбили украинский беспилотник. Там добавили, что за ночь три украинских дрона ликвидировали над территорией Брянской области, четыре — над акваторией Черного моря, еще один — над Тульской областью.

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