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10:43, 19 февраля 2025Россия

Над Татарстаном сбили украинский беспилотник

Минобороны доложило, что над Татарстаном сбили украинский беспилотник
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Над Татарстаном сбили украинский беспилотник. Об этом доложили в Минобороны России.

Устройство было перехвачено ночью средствами противовоздушной обороны (ПВО), пояснили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что также три украинских дрона ликвидировали над территорией Брянской области, четыре — над акваторией Черного моря, еще один — над Тульской областью.

В аэропортах Казани и Нижнекамска пришлось вводить временные ограничения на рейсы, добавили в Росавиации. Данных о значительных разрушениях на земле и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что над Брянской областью и Крымом уничтожили три беспилотника.

До этого российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников.

ЖЗЛ
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