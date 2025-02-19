Минобороны доложило, что над Татарстаном сбили украинский беспилотник

Над Татарстаном сбили украинский беспилотник. Об этом доложили в Минобороны России.

Устройство было перехвачено ночью средствами противовоздушной обороны (ПВО), пояснили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что также три украинских дрона ликвидировали над территорией Брянской области, четыре — над акваторией Черного моря, еще один — над Тульской областью.

В аэропортах Казани и Нижнекамска пришлось вводить временные ограничения на рейсы, добавили в Росавиации. Данных о значительных разрушениях на земле и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что над Брянской областью и Крымом уничтожили три беспилотника.

До этого российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников.