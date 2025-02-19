Над Татарстаном сбили украинский беспилотник. Об этом доложили в Минобороны России.
Устройство было перехвачено ночью средствами противовоздушной обороны (ПВО), пояснили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что также три украинских дрона ликвидировали над территорией Брянской области, четыре — над акваторией Черного моря, еще один — над Тульской областью.
В аэропортах Казани и Нижнекамска пришлось вводить временные ограничения на рейсы, добавили в Росавиации. Данных о значительных разрушениях на земле и пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что над Брянской областью и Крымом уничтожили три беспилотника.
До этого российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников.