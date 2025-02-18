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22:22, 18 февраля 2025Россия

Над российскими регионами уничтожили три беспилотника

Минобороны РФ: над Брянской областью и Крымом уничтожили три беспилотника
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два беспилотника над Брянской областью и один — над Крымом. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Как указали в ведомстве, речь идет о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), сбитых в период с 21:05 до 21:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА», — говорится в сообщении. Два дрона сбили над территорией Брянской области и один БПЛА — над Республикой Крым.

Ранее российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников. Шесть дронов были сбиты над акваторией Азовского моря, еще три — над территорией Краснодарского края.

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