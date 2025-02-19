Недовольные переселением из ветхих домов россияне собрались устроить голодовку

Волгоградцы хотят устроить голодовку из-за переселения за 50 км от старого жилья

Жители Волгограда остались недовольны переселением из ветхого жилья и собрались устроить голодовку в знак протеста. Власти выдали россиянам квартиры в 50 километрах от старых домов и не планируют менять решение, пишут «Известия».

В сети распространилось обращение 20 жителей города, где они заявили, что начнут с 1 марта бессрочную голодовку. Люди недовольны непригодными условиями, в которые их поместили после расселения аварийного дома. Речь идет о новостройках жилого комплекса «На Матросова» в Краснооктябрьском районе, которые находятся в 50 километрах от прежнего жилья — добираться до них нужно как минимум два часа на общественном транспорте.

Администрация прошлого района убеждала жильцов отказаться от денежной компенсации в пользу квартир и утверждала, что расселять жильцов будут в ближайшие районы — в итоге это оказалось не так. Городские же власти отвечают на многочисленные жалобы, что действовали в рамках закона.

В итоге россияне получили квартиры в новостройках, которые стоят среди СНТ и частных домов и не обладают нужной для жизни инфраструктурой. До ближайшего магазина приходится идти 20 минут пешком, а до школы — 15 минут через частный сектор. Кроме того, из-за особенностей ландшафта вокруг домов образовались болота.

«Для нас это переселение все равно, что начать жизнь заново, в другом городе», — говорят пострадавшие и отмечают, что на другом конце города у них осталась работа и пожилые родственники. Голодовку волгоградцы назвали своим последним выходом, так как региональные власти и правоохранительные органы игнорируют проблему. Администрацию города собственники квартир обвиняют в нерациональной закупке жилья по программе переселения.

Ранее жители города Борзя Забайкальского края решили объявить голодовку из-за плохой подготовки города к отопительному сезону. В акции планировали принять участие более 10 человек, не есть они собирались до тех пор, пока Борзинский район не получит 45,5 миллиона рублей.