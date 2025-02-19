В Германии отозвали публикацию о владении яхтой Dilbar сестрой Усманова

DPA отозвало публикацию о том, что яхта Dilbar принадлежит сестре Усманова

Немецкое информационное агентство DPA отозвало свою новость о том, что сестра бизнесмена Алишера Усманова — Гульбахор Исмаилова — владеет яхтой Dilbar. Подобное утверждение использовалось Советом Евросоюза (ЕС) для обоснования санкций против Исмаиловой и обысков, проведенных правоохранительными органами Германии на яхте в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе предпринимателя.

В своей публикации DPA ссылалось на соответствующее заявление Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (BKA), опубликованное в соцсети X (бывший Twitter) 13 апреля 2022 года, в котором Исмаилову назвали владелицей Dilbar. Тогда же Совет ЕС ввел против нее санкции, опираясь на утверждениях о том, что женщине принадлежит судно и недвижимость в Европе в интересах Усманова.

«В своих твитах BKA заявляло, что идентифицировало Гульбахор Исмаилову как собственницу яхты Dilbar по итогам "тщательного расследования" и что Министерство финансов Германии и другие ведомства "добились в Брюсселе включения [Исмаиловой] в санкционный список"», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что после получения от адвокатов Исмаиловой требования прекратить распространение ложного заявления ведомство удалило посты и обязалось больше не делать подобных заявлений.

Также отмечается, что представители Усманова и Исмаиловой неоднократно заявляли о том, что Dilbar находится в безотзывном трасте, учрежденном Усмановым много лет назад в целях планирования наследства. При этом бизнесмен и его сестра не имели и не имеют каких-либо прав на активы траста.

Ранее Усманов выиграл суд против немецкого издания Tagesspiegel. Земельный суд Гамбурга вынес решение в пользу бизнесмена, запретив немецкой газете распространять ложные заявления о нем.