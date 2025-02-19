Немка в разговоре с россиянином призналась в нежелании выходить замуж за соотечественника

Российский путешественник побывал в Германии и пообщался с местной жительницей, которая в разговоре с ним призналась в нежелании выходить замуж за соотечественника. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Немка по имени Бернадин рассказала россиянину, что она владеет кафе, которое досталось ей от отца, уже девять лет. Чтобы вести свой бизнес в общепите, она уволилась с работы в крупной компании. По словам женщины, свободного времени у нее совсем мало, поэтому она до сих пор не замужем.

«Ищу мужа, немца не хочу. Я этих немцев каждый день у себя в кафе вижу — напьются пива и орут во все горло. Мне такого "счастья" точно не надо», — процитировал свою новую знакомую автор публикации.

Россиянин пояснил, что в Германии часто свадьбы играют после 35 лет, после того как «встанут на ноги».

«Тут не принято, чтобы девушка была на содержании у мужчины (ведь даже счет в кафе приходится делить). Поэтому немки и стараются сначала получить финансовую независимость, а уже потом задумываются о "простом человеческом счастье"», — поделился он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в деревне в Польше и рассказал, как проводит свободное время сельская молодежь. По его словам, местные девушки любят «шашлык, пиво и баньку».

