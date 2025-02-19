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13:14, 19 февраля 2025Культура

Никас Сафронов высказался об объявившемся внебрачном сыне

Художник Никас Сафронов назвал мошенником седьмого внебрачного сына
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Художник Никас Сафронов назвал мошенником объявившегося ранее седьмого внебрачного сына Гибаса Вакариса. Новость о внезапном появлении «сына» художник прокомментировал в беседе с сайтом «Страсти».

По данным журналистов, назвавший себя сыном мужчина может проживать в Клайпеде. Он подал исковое заявление об установлении отцовства в Пресненский районный суд. Однако сам Никас отрицает родство с Гибасом. Художник согласился с мнением сына Луки, который назвал Гибаса очередным мошенником, желающим завладеть его деньгами.

«Мы в этой ситуации разобрались еще полгода назад. Это еще один подобный, к сожалению, случай. Люди, наверное, хотят, чтобы их позвали на ток-шоу, заплатили денег. К сожалению, таких становится все больше», — заявил Сафронов.

Однако, по его словам, впервые человек, объявивший себя его сыном, является гражданином недружественной страны. «Мы все проверили, никакого отношения к нему мы не имеем», — заключил Никас Сафронов.

Ранее сообщалось, что Никас Сафронов встретился с главой католической церкви Папой Римским Франциском. По информации источника, встреча прошла в Ватикане, в библиотеке Апостольского дворца. Сафронов подарил ему картину, а также получил благословение на создание личной коллекции для Ватикана.

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