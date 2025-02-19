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19:59, 19 февраля 2025Культура

Номинант на «Оскар» обвинил Кевина Спейси в домогательствах

Звезда «Бруталиста» Гай Пирс обвинил Кевина Спейси в домогательствах в 1997 году
Андрей Шеньшаков
Кевин Спейси

Кевин Спейси . Фото: Alberto Pezzali / AP

Актер Гай Пирс, который в этом году номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана», обвинил своего коллегу Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Об этом он сообщил в интервью изданию The Hollywood Reporter.

По словам Пирса, Спейси приставал к нему на съемках фильма «Секреты Лос-Анджелеса», на площадке которого они оба работали в 1997 году. Это якобы продолжалось в течение пяти месяцев. Он также описал актера как агрессивного человека, который выбрал его своей мишенью.

«Он выбрал меня своей целью. Я действительно боялся его, он агрессивный человек. Он невероятно обаятельный и профессиональный актер, впечатляющий, держит аудиторию в напряжении. Но тогда я был молодым и уязвимым», — заявил 57-летний актер.

65-летний Кевин отметил на обвинения коллеги в видеообращении, которое выложил на своей странице в X (бывший Twitter).

«Мне нечего скрывать. Гай, просто повзрослей. Ты никакая не жертва», — сообщил он.

Ранее стало известно, что номинированный на «Оскар» режиссер пожаловался на отсутствие дохода. Брэди Корбет заявил, что лента не принесла ему денег.

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