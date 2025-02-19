РИА Новости: Бойцы ВСУ расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли четверых детей в Новогродовке в Донецкой народной республике. Об этом , рассказал РИА Новости местный житель, ставший очевидцем происшествия.

Он уточнил, что трагедия произошла на улице Тургенева. По словам собеседника агентства, дети убегали из окон, когда украинские военные начали стрелять. Самому старшему ребенку было 15 лет. «Их было пятеро (детей). Но один успел спрятаться. Из окон выпрыгивали», — сообщил он.

Ранее местный житель Сергей Сиденко рассказал, что солдаты ВСУ расстреляли четверых мирных жителей Новогродовк до освобождения города Российской армией. Сиденко отметил, что из-за активных боевых действий останки убитых получилось похоронить лишь в ближайшем дворе. Новогродовка была освобождена в сентябре 2024 года.