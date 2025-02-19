Омбудсмен рассказала о защите прав «королевы марафонов» в СИЗО

Омбудсмен Потяева: Блиновской всегда оказывается помощь в защите ее прав

Блогер Елена Блиновская, находящаяся в СИЗО по обвинению в неуплате налогов, всегда получает необходимую помощь. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, передает РИА Новости.

По ее словам, она трижды посещала «королеву марафонов» в столичном СИЗО-6 и каждый раз помогала с решением ее проблем. Во время первого посещения аппарат омбудсмена урегулировал вопросы с размещением Блиновской в изоляторе, во второй — велась работа по обращению ее адвоката, а во время третьей встречи Блиновской помогли с разрешением ситуации по ее супругу Алексею и детям.

Потяева отметила, что всегда навещает Елену, когда приезжает в женский СИЗО.

13 февраля сообщалось, что на слушаниях дела Блиновской в Савеловском суде Москвы прокурор попросил приговорить ее к шести годам лишения свободы. Он считает полностью доказанной вину Блиновской по трем статьям: неуплата налогов, отмывание доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств.