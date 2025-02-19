Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:40, 19 февраля 2025Силовые структуры

Омбудсмен рассказала о защите прав «королевы марафонов» в СИЗО

Омбудсмен Потяева: Блиновской всегда оказывается помощь в защите ее прав
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Блогер Елена Блиновская, находящаяся в СИЗО по обвинению в неуплате налогов, всегда получает необходимую помощь. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, передает РИА Новости.

По ее словам, она трижды посещала «королеву марафонов» в столичном СИЗО-6 и каждый раз помогала с решением ее проблем. Во время первого посещения аппарат омбудсмена урегулировал вопросы с размещением Блиновской в изоляторе, во второй — велась работа по обращению ее адвоката, а во время третьей встречи Блиновской помогли с разрешением ситуации по ее супругу Алексею и детям.

Потяева отметила, что всегда навещает Елену, когда приезжает в женский СИЗО.

13 февраля сообщалось, что на слушаниях дела Блиновской в Савеловском суде Москвы прокурор попросил приговорить ее к шести годам лишения свободы. Он считает полностью доказанной вину Блиновской по трем статьям: неуплата налогов, отмывание доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе утвердили новый пакет санкций против России. Они ударят по теневому флоту, банкам и аэропортам

      Отец участника СВО попал в «бюрократический ад» из-за одной ошибки. Теперь он не может установить сыну памятник

      В российском городе двое детей съели сладости и впали в кому

      В России начали испытания самолетов УТС-800

      Названа стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве

      Звезда «Кухни» рассказала об отношениях с Биковичем

      Курс рубля резко вырос

      Российская певица решила избавиться от недвижимости

      Названо опасное для жизни последствие самовольной перепланировки жилья

      Россиянам назвали плюсы единой платежки за ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше