Организатора осудили из-за восхождения на вершину Эльбруса с пятью погибшими

Суд дал 5 лет организатору восхождения на Эльбрус Алимову за гибель 5 человек

Эльбрусский районный суд приговорил к 5 годам и 7 месяцам лишения свободы Дениса Алимова — организатора восхождения на Эльбрус, жертвами которого стали пять человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Кабардино-Балкарии.

Двум инструкторам-проводникам дали 3 года 2 месяца и 3 года 6 месяцев лишения свободы соответственно. Все трое будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, в сентябре 2021 года осужденные собрали группу из 16 человек для восхождения на вершину горы Эльбрус. При этом во внимание не были приняты погодные условия, готовность группы к восхождению, а также квалификационные требования к проводникам. В частности, из-за этого на высоте более 5000 метров над уровнем моря инструкторы не смогли безопасно спустить клиентов, из-за чего пятеро из них не выжили. Еще девять человек получили различные травмы.

Алимова отправили под стражу в 2021 году.