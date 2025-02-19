Перечислены модные фасоны брюк на весну

Vogue: Брюки с юбкой и джинсы клеш будут модными весной 2025 года

Редакторы французской версии Vogue перечислили модные фасоны брюк на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В грядущем сезоне окажутся актуальными различные версии джоггеров, легинсы и брюки свободного кроя. Подобные изделия включили в свои коллекции такие известные бренды, как Saint Laurent, Miu Miu и Lemaire.

В то же время в тренде будут брюки с пришитой поверх юбкой и популярные в 2000-х годах джинсы модели bootcut, которые облегают бедра и постепенно расширяются книзу. Отмечается, что в подобных расклешенных штанах на футбольном матче Супербоул выступил американский рэпер Кендрик Ламар.

Ранее в феврале редакторы французской версии Vogue также назвали самую модную верхнюю одежду на весну 2025 года.