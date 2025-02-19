Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:12, 19 февраля 2025Ценности

Перечислены модные фасоны брюк на весну

Vogue: Брюки с юбкой и джинсы клеш будут модными весной 2025 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Редакторы французской версии Vogue перечислили модные фасоны брюк на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В грядущем сезоне окажутся актуальными различные версии джоггеров, легинсы и брюки свободного кроя. Подобные изделия включили в свои коллекции такие известные бренды, как Saint Laurent, Miu Miu и Lemaire.

В то же время в тренде будут брюки с пришитой поверх юбкой и популярные в 2000-х годах джинсы модели bootcut, которые облегают бедра и постепенно расширяются книзу. Отмечается, что в подобных расклешенных штанах на футбольном матче Супербоул выступил американский рэпер Кендрик Ламар.

Ранее в феврале редакторы французской версии Vogue также назвали самую модную верхнюю одежду на весну 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности раскрытого Путиным наступления на Украину из Курской области

      Турист оказался под угрозой тюрьмы за съемку одного объекта в США

      Солиста «Би-2» обвинили в финансировании терроризма

      Путин прокомментировал слова Трампа о желании закончить конфликт на Украине за сутки

      Знакомство с девушкой в джакузи обернулось для россиянина многомиллионным вымогательством

      Подражателя маньяка из хоррора «Хеллоуин» приговорили к 261 году тюрьмы

      Отравивший знакомого пирожками со ртутью россиянин обжаловал арест

      Путин рассказал о затасканном по судам Трампе

      Жителей Подмосковья призвали не кормить и опасаться агрессивных лис

      Возбуждено уголовное дело в отношении участника признанной нежелательной «Аллатры»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше