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13:09, 19 февраля 2025Культура

Звезда 90-х раскритиковала присвоение Ваенге звания заслуженной артистки

Певица Цыганова заявила, что Ваенга не достойна звания заслуженной артистки РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская певица-шансонье Вика Цыганова высказалась о присвоении исполнительнице Елене Ваенге звания заслуженной артистки России. Ее слова приводит издание Regions.

По мнению артистки, певица его не достойна. «И это та самая Ваенга, которая выходила на сцену в образе монаха, изображала из себя мужчину, извращалась над образом священнослужителя. Собственно, я ее особо не ругала, я ругала тех, кто ей присуждает подобные звания», — высказалась она.

Цыганова подчеркнула, что имеет право на свое мнение. «Меня такие артисты раздражают, я такое не слушаю», — добавила исполнительница.

Ранее Вика Цыганова высмеяла получение звания заслуженной артистки РФ Катей Лель. «В сердцах россиян навсегда остались ее замечательные песни, посвященные родине, Елисейским полям, талантливому народу», — написала певица.

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