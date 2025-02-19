Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 19 февраля 2025Ценности

Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала фигуру в откровенном бикини после похудения

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @barbieferreira

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра снялась в откровенном виде после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась в сторис снимком, на котором показала фигуру в бикини серого цвета. На размещенном кадре видно, что изделие включает в себя бюстгальтер с треугольным чашками и крошечные плавки с высокой посадкой. Кроме того, можно заметить, что знаменитость позировала перед камерой в очках с прозрачными линзами и с собранными в пучок волосами.

В декабре прошлого года сообщалось, что американская актриса Сидни Суини, которая также сыграла одну из главных ролей в «Эйфории», показала голую грудь в рекламе итальянского модного бренда Miu Miu.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и США провели первые переговоры с начала конфликта на Украине. Чем их результаты удивили мир?

      Основатель Pink Floyd предрек побег Зеленского с Украины

      Мошенники придумали новый способ обмана с «безопасными счетами»

      Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями

      Зеленский покинул Анкару после трехчасовых переговоров с Эрдоганом

      Трамп заявил о нежелании России уничтожать украинские города

      Кулеба призвал Киев помешать мирному плану Трампа

      Трамп возмутился использованием Украиной помощи США

      «Монако» без Головина вылетел из Лиги чемпионов

      Трамп раскрыл возможные сроки встречи с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше