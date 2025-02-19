Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала фигуру в откровенном бикини после похудения

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра снялась в откровенном виде после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась в сторис снимком, на котором показала фигуру в бикини серого цвета. На размещенном кадре видно, что изделие включает в себя бюстгальтер с треугольным чашками и крошечные плавки с высокой посадкой. Кроме того, можно заметить, что знаменитость позировала перед камерой в очках с прозрачными линзами и с собранными в пучок волосами.

В декабре прошлого года сообщалось, что американская актриса Сидни Суини, которая также сыграла одну из главных ролей в «Эйфории», показала голую грудь в рекламе итальянского модного бренда Miu Miu.