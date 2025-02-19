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09:31, 19 февраля 2025Силовые структуры

По делу Пономарева провели обыск в квартире брата скандально известного экс-адвоката

Правоохранители провели обыски в квартире брата экс-адвоката Фейгина
Варвара Митина (редактор)
Марк Фейгин (признан иноагентом на территории России)

Марк Фейгин (признан иноагентом на территории России). Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Правоохранители провели обыски в квартире брата скандально известного бывшего адвоката Марка Фейгина (признан иноагентом на территории России) Ростислава Фейгина по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов, а также перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

Другие подробности не раскрываются.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур проводят обыски у соратников Пономарева в девяти регионах России. Основанием для обысков стало уголовное дело по статье 278 («Насильственный захват власти») УК РФ, возбужденное против экс-депутата Госдумы.

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