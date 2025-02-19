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08:54, 19 февраля 2025Силовые структуры

У соратников бывшего депутата Госдумы Пономарева прошли обыски

У соратников экс-депутата Госдумы Пономарева проходят обыски в 9 регионах России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Против бывшего депутата Госдумы Пономарева возбудили дело о захвате власти

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур проводят обыски у соратников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов, а также перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) в девяти регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Основанием для обысков стало уголовное дело по статье 278 («Насильственный захват власти») УК РФ, возбужденное против экс-депутата Госдумы.

О возбуждении нового уголовного дела против Пономарева и ряда других лиц стало известно в среду, 19 февраля. Кроме захвата власти фигурантам вменяют части 1 и 2 статьи («Организация террористического сообщества и участие в нем») 205.4 УК РФ.

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