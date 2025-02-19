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07:55, 19 февраля 2025Силовые структуры

Против бывшего депутата Госдумы Пономарева возбудили дело о захвате власти

ФСБ возбудила дело о захвате власти против экс-депутата Госдумы Пономарева
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

ФСБ России возбудила уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов, а также перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и ряда других лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме захвата власти фигурантам вменяют часть 1 и 2 статьи («Организация террористического сообщества и участие в нем») 205.4 УК РФ.

Как уточнили в ФСБ, основанием для возбуждения дела стала информация об учреждении экс-депутатом Госдумы политического движения «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) (организация признана нежелательной на территории РФ) в Польше в ноябре 2022 года и организация его работы. Указанное движение создавалось с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя России. В частности, за период с 2022 по 2024 год Пономарев провел семь сессий, в рамках которых были разработаны и приняты более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов.

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