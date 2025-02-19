Против бывшего депутата Госдумы Пономарева возбудили дело о захвате власти

ФСБ возбудила дело о захвате власти против экс-депутата Госдумы Пономарева

ФСБ России возбудила уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов, а также перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и ряда других лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме захвата власти фигурантам вменяют часть 1 и 2 статьи («Организация террористического сообщества и участие в нем») 205.4 УК РФ.

Как уточнили в ФСБ, основанием для возбуждения дела стала информация об учреждении экс-депутатом Госдумы политического движения «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) (организация признана нежелательной на территории РФ) в Польше в ноябре 2022 года и организация его работы. Указанное движение создавалось с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя России. В частности, за период с 2022 по 2024 год Пономарев провел семь сессий, в рамках которых были разработаны и приняты более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов.