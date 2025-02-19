Раскрыто возможное наказание для бывшего депутата Госдумы Пономарева

Бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву грозит пожизненный срок в России

Начало событий в новости Против бывшего депутата Госдумы Пономарева возбудили дело о захвате власти

Бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву (включен в реестр иноагентов, а также перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) может грозить пожизненный срок в России по новым уголовным делам. Возможное наказание для него раскрывает «Российская газета».

В частности, пожизненное заключение предусматривает часть 1 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ. Кроме ее Пономареву вменяют часть 2 той же статьи, а также статью 278 («Насильственный захват власти») УК РФ.

Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы возбудили сотрудники ФСБ. У его соратников проходят обыски в девяти регионах России.

