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16:32, 19 февраля 2025Бывший СССР

Почти 300 тысяч украинцев нашли работу в Германии

С начала конфликта почти 300 тысяч украинцев нашли работу в Германии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В ноябре 2024 года число трудоустроенных граждан Украины в Германии достигло 296 000 человек. Об этом сообщает издание Bild.

Сообщается, что это на 230 500 больше, чем до начала конфликта на Украине. Среди трудоустроенных 245 200 человек заняты на работах с обязательным социальным страхованием. Украинцы находят работу в промышленном производстве, торговле, здравоохранении, строительстве, гостиничном бизнесе и множестве других сфер.

По информации МВД Германии, после начала конфликта в стране зарегистрировались около 1,65 миллиона беженцев с Украины. Все они имеют право на получение «гражданского пособия», выплачиваемого безработным.

Ранее директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова заявила, что Украину не спасет от депопуляции даже возвращение в страну всех беженцев. При этом она выразила мнение, что население республики не готово принять большое количество иммигрантов.

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