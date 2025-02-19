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17:10, 19 февраля 2025Силовые структуры

Полиция задержала участника кровавой разборки 2021 года в Шлиссельбурге

В Петербурге за участие в разборке 2021 года задержали ранее судимого уголовника
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полиция задержала одного из участников кровавой разборки в Шлиссельбурге в 2021 году. Об этом в среду, 19 февраля, Ленте.ру рассказали в региональном управление МВД.

По данным МВД, 38-летний задержанный находился в федеральном розыске, он принял участие в т.н. стрелке, которая произошла между двумя группировками в кафе «Баку» на Затонной улице. В ходе побоища в котором принимали участие порядка 50 человек произошла перестрелка в которой несколько человек пострадали, а один получил несовместимые с жизнью ранения.

Все участники стрелки являлись выходцами из стран ближнего зарубежья, задержанный ранее уже был неоднократно судим.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в расправе над местной жительницей больше 20 лет назад.

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