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00:22, 20 февраля 2025Силовые структуры

Полиция занялась проверкой информации о массовой драке в Москве

Полиция Москвы проверяет информацию о драке 50 человек на Пресненской набережной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Московская полиция проверяет информацию о драке 50 человек на Пресненской набережной столицы. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба столичного МВД РФ.

Уточняется, что в ведомство поступило сообщение о якобы имевшем место массовом конфликте. Правоохранители прибыли на место происшествия, они просматривают видео с камер наружного наблюдения. На момент прибытия никаких противоправных действий не зафиксировано.

В ноябре прошлого года массовая драка произошла в ТЦ Fort «Отрадное» в Москве. Инцидент попал на видео. В потасовке на фудкорте участвовали две компании. Утверждается, что люди били друг друга всем, что попадалось под руку и переворачивали столы. По предварительным данным, драка началась из-за того, что несколько людей выпивали и вели себя шумно, что раздражало других посетителей.

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