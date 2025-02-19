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07:47, 19 февраля 2025Бывший СССР

Порошенко предрек Украине гибель из-за США и Евросоюза

Экс-президент Порошенко предрек Украине гибель из-за разногласий между ЕС и США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфликт между Евросоюзом и США, возникший на Мюнхенской конференции по безопасности, создал экзистенциальную угрозу для страны. Об он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Порошенко предрек Украине гибель из-за разногласий между ЕС и США. «Мы проснулись в другой реальности <…>. Речь идет о выживании Украины», — отметил он.

Политик раскритиковал планы действующего лидера Украины Владимира Зеленского, за которыми ничего не стоит. По его мнению, страну на конференции представляли эффективные менеджеры.

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