Экс-президент Порошенко предрек Украине гибель из-за разногласий между ЕС и США

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфликт между Евросоюзом и США, возникший на Мюнхенской конференции по безопасности, создал экзистенциальную угрозу для страны. Об он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Порошенко предрек Украине гибель из-за разногласий между ЕС и США. «Мы проснулись в другой реальности <…>. Речь идет о выживании Украины», — отметил он.

Политик раскритиковал планы действующего лидера Украины Владимира Зеленского, за которыми ничего не стоит. По его мнению, страну на конференции представляли эффективные менеджеры.