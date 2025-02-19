Премьер Словакии Фицо: Поверить в искренние намерения ЕС по Украине сложно

Поверить в искренние намерения Европейского союза (ЕС) помочь Украине в установлении мира сложно, поскольку само слово «мир» было запрещено Брюсселем. С обвинением ЕС в лицемерии выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Кто должен поверить в искренность европейских стран и в то, что они хотят сидеть за столом переговоров и искренне вести переговоры о мире? Ведь это слово в ЕС почти было запрещено», — сказал он.

По его словам, сейчас Брюссель «сует ногу в дверь», которую представители России и США хотят закрыть, чтобы спокойно провести переговоры. Фицо подчеркнул, что ЕС сейчас нужно не препятствовать заключению мирного соглашения, а попытаться улучшить его для Киева.

Ранее Венгрия стала первой европейской страной, получившей информацию о переговорах России и США. В ходе переговоров представители стран «пришли к согласию относительно общей цели» — миру на Украине, но при этом не взяли на себя «никаких конкретных обязательств», сказал замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяр.