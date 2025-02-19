США напрямую проинформировали о переговорах с Россией одну страну Европы

МИД Венгрии: Будапешт первым в Европе получил данные о переговорах США и России

Венгрия стала первой европейской страной, получившей информацию о переговорах России и США. Об этом заявил замглавы венгерского министерства иностранных дел Левенте Мадьяр, его цитирует агентство MTI.

По словам замминистра, американская администрация напрямую проинформировала правительство республики об итогах встречи сторон. По его словам, в ходе переговоров представители стран «пришли к согласию относительно общей цели» — миру на Украине, но при этом не взяли на себя «никаких конкретных обязательств». Тем не менее, как подчеркнул Мадьяр, это является «огромным шагом вперед».

18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Москву представили министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

