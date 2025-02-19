Продававший наркотики россиянин хранил запрещенные вещества в кошачьем лотке

Полицейские нашли гашиш в кошачьем лотке у задержанного за наркотики жителя ХМАО

Сотрудники правоохранительных органов со служебной собакой нашли гашиш в кошачьем лотке у жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), задержанного за продажу запрещенных веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, мужчина был задержан в Зеленоборске — там он продавал наркотики. На обыски в квартиру злоумышленника силовики решили отправиться с полицейской собакой. Последняя нашла четыре подозрительных пакетика в лотке кота — позже оказалось, что это гашиш.

Против мужчины возбудили два уголовных дела. Ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали 41-летнего драгдилера, который прятал героин и метадон в матрешке.