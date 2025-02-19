Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:12, 19 февраля 2025Силовые структуры

Продававший наркотики россиянин хранил запрещенные вещества в кошачьем лотке

Полицейские нашли гашиш в кошачьем лотке у задержанного за наркотики жителя ХМАО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов со служебной собакой нашли гашиш в кошачьем лотке у жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), задержанного за продажу запрещенных веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, мужчина был задержан в Зеленоборске — там он продавал наркотики. На обыски в квартиру злоумышленника силовики решили отправиться с полицейской собакой. Последняя нашла четыре подозрительных пакетика в лотке кота — позже оказалось, что это гашиш.

Против мужчины возбудили два уголовных дела. Ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали 41-летнего драгдилера, который прятал героин и метадон в матрешке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-депутата Госдумы в намерении захватить власть. Обыски прошли в девяти регионах

      Спецпосланник Трампа по Украине прибыл в Киев

      Физики подтвердили библейскую версию происхождения Вселенной. Что узнали ученые?

      В России решили сократить выпуск автомобилей Xcite в три раза

      Ученый оценил вероятность наступления конца света через 10 лет

      Стало известно об отсутствии у США помещения для генконсульства во Владивостоке

      Отец шестерых детей поехал в тур по Таиланду и попал в больницу с загадочной болезнью

      Starbucks задумался о возвращении в Россию

      Китайские металлурги назвали главную причину пошлин США

      Джаред Лето опубликовал фото с российскими актерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше