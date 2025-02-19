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16:51, 19 февраля 2025Россия

Путин почтил память первого мэра Петербурга Собчака

Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в Петербурге в 25-ю годовщину смерти
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин почтил память первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Глава государства прибыл на Васильевский остров в Петербурге 19 февраля. Вместе с вдовой Анатолия Собчака Людмилой Нарусовой он возложил цветы к памятнику, который воздвигли питерскому градоначальнику на Большом проспекте Васильевского острова.

Вместе с Путиным почтить память Собчака пришли нынешний губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава «Сбербанка» Герман Греф, замруководителя Администрации президента Дмитрий Козак, экс-глава Минфина и Счетной палаты Алексей Кудрин и другие.

Также на мероприятии присутствовала дочь Собчака Ксения вместе со своим сыном Платоном.

Президент России второй день продолжает работу в Санкт-Петербурге. Также российский лидер проведет в Северной столице мероприятие по беспилотной авиации.

В девяностые Путин работал в команде Собчака — занимал в мэрии пост главы комитета по внешним связям, задачей которого было налаживание контактов с Западом в экономических вопросах. Кроме того, в 1995 году Путин руководил избирательной кампанией Собчака, когда тот баллотировался на пост мэра города.

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