В Кремле рассказали о планах Путина

Песков заявил, что президент Путин проведет мероприятие по беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин проведет мероприятие по беспилотной авиации. Об этих планах главы государства рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что Путин также намерен принять участие в мемориальных мероприятиях по случаю 25-летия с момента смерти экс-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Российский лидер второй день продолжает работу в Санкт-Петербурге.

До этого Путин поддержал планы главы атакуемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Севастополя Михаила Развожаева вновь идти на выборы, чтобы переизбраться на этом посту.

На встрече с Развожаевым глава государства подчеркнул, что за последние годы в Севастополе было сделано немало.

Еще раньше президент поддержал решение главы Калужской области Владислава Шапши переизбираться на новый срок осенью 2025 года.