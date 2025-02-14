Путин поддержал планы главы атакуемого ВСУ города вновь идти на выборы

Путин поддержал планы Развожаева переизбираться на пост главы Севастополя

Президент России Владимир Путин поддержал планы главы атакуемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Севастополя Михаила Развожаева вновь идти на выборы, чтобы переизбраться на этом посту, передает ТАСС.

«Я бы, безусловно, пожелал бы вам удачи на новом сроке работы в качестве губернатора Севастополя — разумеется, при условии, если люди окажут вам поддержку и доверие», — отметил Путин.

Глава государства оценил работу Развожаева на посту главы российского города. По его мнению, за последние годы в Севастополе было «сделано немало».

Ранее Путин поддержал решение главы Калужской области Владислава Шапши переизбираться на новый срок осенью 2025 года. Он описал работу чиновника фразой «в целом у вас все получается».