Путин поучаствует в мероприятиях в честь одного из главных оппозиционеров позднего СССР

Песков: Путин поучаствует в мероприятиях по случаю годовщины смерти Собчака

Президент России Владимир Путин поучаствует в мемориальных мероприятиях в честь одного из главных оппозиционеров позднего СССР, бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Мероприятия в Санкт-Петербурге пройдут по случаю 25-летней годовщине смерти первого и единственного мэра в современной истории города.

Анатолий Собчак вместе с Борисом Ельциным и Андреем Сахаровым входили в Межрегиональную депутатскую группу — объединение демократически настроенных парламентариев на съезде нардепов СССР, первую легальную парламентскую оппозицию в Советском Союзе.

В девяностые Владимир Путин работал в команде Собчака — занимал в мэрии пост главы комитета по внешним связям, задачей которого было налаживание контактов с Западом в экономических вопросах. Кроме того, в 1995 году Путин руководил избирательной кампанией Собчака, когда тот баллотировался на пост губернатора города.

Российский лидер называл годы работы с Собчаком важными и значимыми для себя и признавал, что ему не хватает старшего товарища. «Настоящий питерский интеллигент с широчайшей эрудицией, человек талантливый», — говорил о Собчаке Путин.