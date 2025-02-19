Путин рассказал об «уроке Собчака»

Путин назвал пророческими слова Собчака о выходе республик из СССР

Слова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака о том, что советские республики должны были выходить из состава СССР с тем, с чем пришли в него, стали пророческими. Об этом на вечере памяти Собчака заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Он так и говорил, причем публично: "Хотите уходить из Советского Союза, уходите с тем, с чем пришли в Россию". Звучит это сегодня пророчески. Этот урок Собчака мог бы предостеречь всех нас от многих трагедий», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что, несмотря на критику Коммунистической партии, Собчак крайне тяжело воспринял распад СССР. Путин отметил, что Собчак «никогда не выступал за разрушение нашего бывшего общего Отечества, никогда».

Ранее Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в Петербурге в 25-ю годовщину смерти. Вместе с Путиным почтить память Собчака пришли нынешний губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава «Сбербанка» Герман Греф, замруководителя Администрации президента Дмитрий Козак, экс-глава Минфина и Счетной палаты Алексей Кудрин и многие другие.

