Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:49, 19 февраля 2025Мир

Путин высказался о посредниках в диалоге между Россией и США

Путин: Посредники в диалоге между Россией и США не нужны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Посредники в диалоге между Россией и США не нужны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

Президент отметил, что на прошедших двусторонних переговорах делегаций России и США в столице Саудовской Аравии с американской стороны были «совсем другие люди», без предвзятости и осуждения.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Москву представили глава МИД России Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Со стороны американцев на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о пересечении российскими бойцами границы с Украиной в Курской области

      В Петербурге захотели закрыть 11 станций по одной причине

      Путин удивился сдержанности Трампа в ответ на хамство европейцев

      Бритни Спирс разозлилась из-за фото с судимым экс-возлюбленным

      Выбегающий из перевернувшегося самолета пассажир снял свою реакцию на видео

      Путин заявил об отсутствии оснований у Европы по одному вопросу

      Путин оценил проблемы отношений России и США

      Китай сократил вложения в госдолг США

      Путин оценил заявления Зеленского о переговорах России и США

      Путин высказался о встрече с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше