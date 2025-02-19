Путин высказался о встрече с Трампом

Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, но для этого требуется тщательная подготовка. Об этом сообщает ТАСС.

«Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно очень не виделись», — отметил российский лидер.

По мнению Владимира Путина, Трамп также будет рад встрече. Это прослеживалось по характеру недавнего телефонного разговора, подчеркнул российский президент.

При этом президент России сказал, что недостаточно встретиться, чтобы «просто чай и кофе попить». Необходимо, чтобы обе стороны подготовили важные для Москвы и Вашингтона вопросы, в том числе на украинском треке. Таким образом можно будет найти приемлемые для обеих сторон решения.

12 февраля Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президенты России и США обсудили двусторонние отношения стран, конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также договорились об организации личной встречи.