Путин заявил о роли Запада в атаке ВСУ на станцию КТК под Краснодаром

Путин: ВСУ не могли атаковать станцию КТК под Краснодаром без данных от Запада

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могли самостоятельно атаковать нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Краснодаром. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, подобные атаки невозможны без космической разведки. Российский лидер также отметил, что высокоточные данные космической разведки по объектам поражения и в отношении объектов поражения Киев получает от Запада.

«Совершенно точно и с полным основанием я могу сказать, что самостоятельно украинские вооруженные силы этого сделать не в состоянии. У них нет соответствующих космических спутниковых группировок», — резюмировал Путин.

Президент России также связал атаку на станцию КТК с новыми санкциями Евросоюза (ЕС). Он отметил, что санкции в том числе делают невозможными поставки западного оборудования в сфере нефте- и газодобычи.