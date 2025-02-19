Путин связал атаку на станцию КТК под Краснодаром с новым санкциями Евросоюза

Путин заявил о связи атаки на КТК в Краснодарском крае с санкциями Евросоюза

Атака на Нефтеперекачивающую станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае связана с новыми санкциями Евросоюза (ЕС). Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Он обратил внимание, что после удара по станции КТК ЕС продлили в отношении России санкции, в том числе делающие невозможными поставки западного оборудования в сфере нефте- и газодобычи. «Два дня назад украинские вооруженные силы нанесли удар, а через два дня европейцы объявили о том, что отремонтировать эту станцию невозможно, потому что основное оборудование европейского производства, в том числе немецкой компании Siemens», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что в случае поступления необходимого оборудования в ближайшие два дня на ремонтные работы ушло бы полтора-два месяца.

Ранее зампред правительства России Александр Новак связал удар ВСУ на объект КТК ответом Киева на прошедшую Мюнхенскую конференцию по безопасности и на встречу делегаций Москвы и Вашингтона в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он подчеркнул, что станцию «Кропоткинская» атаковали сразу семь беспилотников ВСУ и на ремонт потребуется немало времени.