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21:10, 19 февраля 2025Россия

Путину показали дронопорт

Путину на заводе в Петербурге показали дронопорт для вертолетных БПЛА
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress

Российский президент Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие в Санкт-Петербурге и ознакомился с новой разработкой — дронопортом для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом написала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Отмечается, что НПП «Радар ммс» является одним из отечественных лидеров в сфере создания радиоэлектронных систем и комплексов, программного обеспечения и точного приборостроения.

«Главе государства представили новую разработку: полностью автономная роботизированная док-станция позволяет БПЛА вертолетного типа более эффективно выполнять различные задачи», — говорится в публикации.

Ранее заместитель председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко сообщил, что РФ вошла в топ-10 государств-лидеров в области технологического развития.

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