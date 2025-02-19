Путину показали дронопорт

Путину на заводе в Петербурге показали дронопорт для вертолетных БПЛА

Российский президент Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие в Санкт-Петербурге и ознакомился с новой разработкой — дронопортом для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом написала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Отмечается, что НПП «Радар ммс» является одним из отечественных лидеров в сфере создания радиоэлектронных систем и комплексов, программного обеспечения и точного приборостроения.

«Главе государства представили новую разработку: полностью автономная роботизированная док-станция позволяет БПЛА вертолетного типа более эффективно выполнять различные задачи», — говорится в публикации.

Ранее заместитель председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко сообщил, что РФ вошла в топ-10 государств-лидеров в области технологического развития.