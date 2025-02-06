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20:50, 6 февраля 2025Наука и техника

Уровень технологического развития России оценили

Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран мира по объему исследований
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Заместитель председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко заявил, что страна вошла в топ-10 государств-лидеров в сфере технологического развития. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, с 2025 года в России будут реализованы сразу несколько национальных проектов в научных сферах. Он заметил, что в них примут участие не только начинающие и опытные исследователи, но и представители бизнеса и государственных органов.

«В преддверии Дня российской науки хотел бы отметить важнейшую роль такого взаимодействия в достижении технологического лидерства нашей страны на цель, которую нам поставил президент Владимир Путин. Россия сегодня уже входит топ-10 стран мира по объему исследований и разработок, и у нас создается современная научная инфраструктура», — сообщил Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что с 20 по 21 февраля в столице состоится Форум будущих технологий, на котором своими разработками смогут поделиться ученые, инженеры и предприниматели со всей страны.

Ранее президент России Владимир Путин назвал одно из условий технологического сотрудничества с другими странами. По его словам, в первую очередь проекты с иностранными партнерами должны быть выгодны самой России.

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