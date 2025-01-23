Путин назвал одно из условий технологического сотрудничества с другими странами

Путин: Технологическое сотрудничество с другими странами должно быть выгодно РФ

Развитие технологического сотрудничества с другими странами должно быть в первую очередь выгодно самой России. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

Глава государства пояснил, что такое сотрудничество будет интересно и российским партнерам. Однако следует выстроить такой механизм, чтобы прежде всего оно «было выгодно и полезно для нас».

«Жизнь должна сказать, что можно и нужно сделать по донастройке или созданию новых инструментов сотрудничества», — сказал Путин.

Ранее о технологическом сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Одним из сценариев его реализации могут стать системы грантов для исследовательских и проектно-испытательных работ.

Также есть информация, что некоторые западные компании посылают России сигналы о важности сотрудничества с Москвой. Некоторые из них хотят возвратиться на российский рынок.