В МИД высказались о сотрудничестве с западными компаниями

МИД: Москва получает сигналы от западных компаний о важности сотрудничества с РФ

Россия получает сигналы от западных компаний о важности для них сотрудничества с Москвой. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, Россия надеется на выработку эффективного формата взаимодействия с зарубежными экономическими операторами. Биричевский подчеркнул, что Москва всегда открыта к диалогу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит сигналы компаний из США, которые хотят вернуться на российский рынок. По его словам, они смогут это сделать на новых условиях. «Но, конечно, в новых условиях, с потерями. Но это же не мы виноваты», — сказал российский лидер.

Депутат Госдумы Николай Арефьев в разговоре с «Лентой.ру» также допустил возвращение в Россию ушедших компаний.