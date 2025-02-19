Россиян предупредили об изменении цен на стройматериалы

«А101»: Сокращение объемов строительства изменит цены на стройматериалы

Сокращение объемов строительства в стране изменит цены на стройматериалы. Об этом россиян предупредила директор по закупкам девелоперской компании «А101» Елена Леликова, пишет РИА Новости.

По прогнозам эксперта, стоимость этой категории товаров может стабилизироваться. Ранее цены на стройматериалы увеличивались до 50 процентов за год, а сейчас некоторые позиции стали дешеветь. Так, кладочные материалы упали в цене на 10 процентов, отметила Леликова.

Специалистка пояснила, что на ценах отразилось прошлогоднее падение курса рубля и подорожавшая логистика. Минимизировать негативные факторы помогает импортозамещение, подчеркнула Леликова.

«Те же керамограниты, ранее закупаемые в Италии и Испании, теперь мы приобретаем в нашей стране, а также в Беларуси, Азербайджане и Индии. Новые рынки предлагают широкий ассортимент форматов и палитр, что способствует увеличению конкуренции среди производителей и поставщиков, создавая возможности для заключения выгодных соглашений», — рассказала эксперт.

Ранее специалисты спрогнозировали, что в 2025 году не стоит ждать роста цен на стройматериалы — вполне вероятно, что они будут стагнировать. Эксперты при этом отметили, что снижение стоимости уже произошло, а дальнейшее падение невозможно, потому что накапливаются издержки.