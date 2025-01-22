Россиянам рассказали о росте цен на стройматериалы

Совладелец «Техниколь» Колесников: Роста цен на стройматериалы не ожидается

В 2025 году на рынке стройматериалов России ожидается стагнация цен. Таким предположением с «Газетой.Ru» поделился совладелец и управляющий партнер компании «Технониколь» Сергей Колесников.

По его словам, цены будут более-менее стабильны, пока стабилен рубль. Сильного роста цен, который наблюдался в 2024 году, не ожидается, как и большого снижения. Эксперт при этом отметил, что снижение цен уже произошло, а дальнейшее падение невозможно, потому что накапливаются издержки. Колесников отметил, что компаниям нужно повышать зарплаты сотрудникам, а также обратил внимание на подорожание газа, электричества и рост налогов.

Дальнейшая ситуация с ценами будет зависеть от курса рубля, доллара, и уровня спроса. Резкого роста спроса также не ожидается: по прогнозам, объемы производства и продаж будут сопоставимы с 2024 годом.

Ранее специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали ключевым риском для российской экономики продолжающийся рост инфляционного давления, который происходит под влиянием увеличения издержек производителей и девальвации рубля. Вместе с повышением цен производителей широкого спектра товаров и услуг эти факторы грозят снижению покупательной способности не только низкодоходных групп населения, но и среднего класса, отметили эксперты.