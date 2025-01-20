В России допустили снижение покупательной способности среднего класса

ИНП РАН: Из-за роста цен покупательная способность среднего класса может упасть

Специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН считают ключевым риском для российской экономики продолжающийся рост инфляционного давления, который происходит под влиянием увеличения издержек производителей и девальвации рубля. Об этом со ссылкой на представленный экономистами январский анализ короткой динамики ВВП пишет «Коммерсантъ».

«Повышение цен производителей широкого спектра товаров и услуг (проезд на общественном транспорте, продукты питания, электроника и бытовая техника, стройматериалы и другое) вместе с ростом акцизов, штрафов, налогов и сборов может привести к снижению покупательной способности не только низкодоходных групп населения, но и среднего класса»,— допустили представители ИНП, напомнив, что с 1 июля средняя индексация тарифов ЖКХ по стране составит 11,9 процента, а в ряде регионов их повысили уже с 1 января.

К другим рискам в материалах отнесено продолжение ухудшения поступлений нефтегазовых доходов в бюджет из-за прекращения украинского транзита газа и введения новых антироссийских санкций США.

В ИНП РАН считают, что экономика страны достигла в конце года локального пика, превышение которого еще некоторое время возможно за счет бюджетного импульса декабря 2024-го. «Вполне вероятно, что высокий уровень ключевой ставки ЦБ охладит экономику. Как скоро при этом удастся обуздать инфляцию, зависит от масштабов бюджетных вливаний»,— цитируют журналисты сходные выводы экспертов Центра развития ВШЭ.

В конце прошлой недели в Банке России констатировали, что денежно-кредитные условия (ДКУ) в РФ продолжили ужесточаться — ставки депозитно-кредитного рынка в ноябре и первой половине декабря возросли намного существеннее, чем увеличение ключевой ставки, предпринятое в октябре. Регулятор указал, что после того, как стало известно о решении сохранить показатель на уровне 21 процента, ставки по кредитам и вкладам «стабилизировались на достигнутых высоких уровнях».