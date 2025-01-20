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11:54, 20 января 2025Экономика

В России допустили снижение покупательной способности среднего класса

ИНП РАН: Из-за роста цен покупательная способность среднего класса может упасть
Дмитрий Воронин
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН считают ключевым риском для российской экономики продолжающийся рост инфляционного давления, который происходит под влиянием увеличения издержек производителей и девальвации рубля. Об этом со ссылкой на представленный экономистами январский анализ короткой динамики ВВП пишет «Коммерсантъ».

«Повышение цен производителей широкого спектра товаров и услуг (проезд на общественном транспорте, продукты питания, электроника и бытовая техника, стройматериалы и другое) вместе с ростом акцизов, штрафов, налогов и сборов может привести к снижению покупательной способности не только низкодоходных групп населения, но и среднего класса»,— допустили представители ИНП, напомнив, что с 1 июля средняя индексация тарифов ЖКХ по стране составит 11,9 процента, а в ряде регионов их повысили уже с 1 января.

К другим рискам в материалах отнесено продолжение ухудшения поступлений нефтегазовых доходов в бюджет из-за прекращения украинского транзита газа и введения новых антироссийских санкций США.

В ИНП РАН считают, что экономика страны достигла в конце года локального пика, превышение которого еще некоторое время возможно за счет бюджетного импульса декабря 2024-го. «Вполне вероятно, что высокий уровень ключевой ставки ЦБ охладит экономику. Как скоро при этом удастся обуздать инфляцию, зависит от масштабов бюджетных вливаний»,— цитируют журналисты сходные выводы экспертов Центра развития ВШЭ.

В конце прошлой недели в Банке России констатировали, что денежно-кредитные условия (ДКУ) в РФ продолжили ужесточаться — ставки депозитно-кредитного рынка в ноябре и первой половине декабря возросли намного существеннее, чем увеличение ключевой ставки, предпринятое в октябре. Регулятор указал, что после того, как стало известно о решении сохранить показатель на уровне 21 процента, ставки по кредитам и вкладам «стабилизировались на достигнутых высоких уровнях».

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