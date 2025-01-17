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21:03, 17 января 2025Экономика

Банк России заявил о стабилизации ставок по вкладам и кредитам на высоких уровнях

Банк России: В декабре охлаждение рынка розничного кредитования продолжилось
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Денежно-кредитные условия (ДКУ) в России продолжили ужесточаться в конце 2024 года, сохранилась тенденция охлаждения рынка розничного кредитования. Об этом говорится в комментарии Центробанка (ЦБ), опубликованном на его сайте.

В корпоративном кредитовании также наблюдалось снижение темпов роста, указали в ЦБ. Отмечается, что ставки депозитно-кредитного рынка в ноябре и первой половине декабря возросли намного существеннее, чем увеличение ключевой ставки, предпринятое в октябре, а после заявления регулятора о решении сохранить показатель на уровне 21 процента ставки по кредитам и вкладам «стабилизировались на достигнутых высоких уровнях».

Помимо этого из материалов следует, что дополнительное увеличение инфляционных ожиданий несколько уменьшило масштаб ужесточения ДКУ, а замедление розничного кредитования продолжилось в указанный период на фоне роста ставок и перехода банков к более сдержанной кредитной политике.

Отказавшись в декабре от ожидавшегося многими нового повышения ключевой ставки, Банк России объяснил такой шаг более существенным, чем предполагал ее предыдущий подъем до 21 процента, ужесточением ДКУ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина уточнила, что речь идет об излишне дорогих кредитах, уровень которых в российских банках оказался таким, каким должен был быть при ставке 24 процента.

Как стало известно в пятницу, 17 января, средняя стоимость потребкредитов для россиян, рассчитываемая маркетплейсом «Финуслуги» с марта 2022 года как среднее значение полной стоимости кредитов в двадцати крупнейших банках страны, впервые превысила 32 процента годовых.

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