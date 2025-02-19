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15:39, 19 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали плюсы единой платежки за ЖКУ

Юрист Нетреба: Единый платежный документ упростит вопрос оплаты ЖКУ
Мария Черкасова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Единый платежный документ упростит для россиян вопрос оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился юрист в сфере ЖКХ Юрий Нетреба.

По его словам, Минстрой неоднократно возвращается к идее создания объединенных платежных документов, чтобы упростить процесс поступления денег в организации, предоставляющие коммунальные услуги. При вводе единых платежей средства будут идти, минуя управляющие компании (УК), поступая сразу поставщикам воды и электричества.

Он также объяснил, что при получении большого количества платежей человек теряется и не может понять, за какие именно услуги и какие суммы он платит. Единый платежный документ упростил бы эту ситуацию, уверен специалист.

При этом важно как сохранить прозрачность начислений, так и составить документ таким образом, чтобы им было удобно пользоваться. Для этого нужно соблюсти золотую середину, чтобы документ не выглядел одной строкой, но и не был загроможден огромным количеством данных.

Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило ввести в стране единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги.

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