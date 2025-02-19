Россиянам назвали пять простых способов быстро взбодриться утром

Тренер Прокудина: Быстро взбодриться утром помогут контрастный душ и зарядка

Фитнес-тренер FitStars Елизавета Прокудина назвала россиянам пять простых, но эффективных способов быстро взбодриться утром. Их она перечислила «Ленте.ру».

Прокудина заявила, что взбодриться поможет контрастный душ продолжительностью от трех до пяти минут. По ее словам, начинать надо с теплой воды, чтобы расслабить мышцы, а затем постепенно переключаться на холодную. Температуру нужно менять каждые 20-30 секунд.

Рекомендуется начать с теплой воды и закончить холодной. Температурные колебания улучшают кровообращение и активизируют нервную систему, что помогает быстро почувствовать бодрость Елизавета Прокудина фитнес-тренер

Также, по словам фитнес-тренера, проснуться поможет короткая и энергичная зарядка, включающая приседания, высокие подъемы коленей, наклоны корпуса и выполнение асаны «собака мордой вниз», которая поможет разогреть все крупные группы мышц, повысить пульс и даст резкий выброс гормонов счастья эндорфинов.

Альтернативой зарядке Прокудина назвала трехминутную практику глубокого дыхания. «Вдохните через нос на четыре секунды, задержите дыхание на четыре секунды и выдохните через рот на шесть-восемь секунд. Повторите этот цикл пять раз. Это насытит организм кислородом и пробудит разум. Добавьте к этому легкую растяжку: наклоны в стороны, вытяжение вверх, круговые движения плечами — это поможет разбудить тело», — объяснила она.

Также фитнес-тренер рекомендовала завтракать блюдами, которые богаты белками и сложными углеводами, а также включить свет и музыку. По ее словам, яркий свет, желательно естественный или лампы дневного света, и энергичная музыка помогут мозгу быстрее проснуться

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