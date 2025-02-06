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12:25, 6 февраля 2025Забота о себе

Злоупотребление кофе назвали причиной постоянной усталости

Гастроэнтеролог Лопатин: Кофеин не дает организму дополнительной энергии
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Слабость и усталость могут быть связаны не только с недосыпом или стрессом, но и с особенностями питания, рассказал терапевт, гастроэнтеролог, врач превентивной медицины «СМ-Клиника» Сергей Лопатин. Продукты и напитки, лишающие энергии, он назвал «Ленте.ру».

Лопатин посоветовал минимизировать употребление жирных продуктов, так как после их употребления большая часть энергии уходит на переваривание и поддержку работы желудочно-кишечного тракта. Остальные задачи временно отходят на второй план, и человек начнет ощущать сонливость и усталость.

Особенно это касается фастфуда, полуфабрикатов и продуктов глубокой переработки: колбас, сосисок, пиццы, наггетсов. Такая еда содержит большое количество трансжиров, консервантов, усилителей вкуса и прочих добавок. Они увеличивают нагрузку на пищеварительную систему и требуют еще больше энергии на переваривание

Сергей Лопатинтерапевт, гастроэнтеролог

Причиной постоянного ощущение разбитости, по словам врача, может быть и злоупотребление кофе. Он объяснил, что кофеин сам по себе не дает организму дополнительной энергии, а лишь маскирует усталость за счет блокировки аденозиновых рецепторов, из-за чего пропадает чувство потребности в отдыхе. Сама усталость при этом никуда не девается, и как только действие кофеина заканчивается, человек ощущает резкий упадок энергии. «Пара чашек кофе в день большого вреда не нанесет, но при регулярном переизбытке кофеина будет требоваться все больше, а эффект отмены и усталость станут более выраженными», — предупредил Лопатин.

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Также, как отметил гастроэнтеролог, упадок сил провоцируют продукты с большим количеством сахара и быстрых углеводов: шоколадные батончики, выпечка, сладкие лимонады, пирожные. По его словам, в моменты стресса люди часто пытаются взбодриться при помощи сладостей, потому что им кажется, что шоколадка или банка газировки поможет «перезарядить» внутреннюю батарейку и сконцентрироваться на работе. В реальности же все происходит наоборот: сладкое провоцирует резкий скачок глюкозы в крови. За счет этого человек действительно может испытывать краткосрочный прилив энергии, но буквально через полчаса уровень глюкозы стремительно падает, а бодрость уступает место усталости и желанию съесть что-нибудь еще, рассказал врач.

Ранее гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил о вредном для печени варианте завтрака. Врач призвал россиян не пить концентрированные соки, которые продаются в магазинах, потому что их состав на самом деле далек от натуральности. 

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