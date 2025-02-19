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16:12, 19 февраля 2025Экономика

Россиянам захотели разрешить прописываться в апартаментах

ТАСС: Кабмин рассматривает предложение разрешить прописываться в апартаментах
Александра Качан (Редактор)

Фото: Юлия Честнова / РИА Новости

Кабмин рассматривает предложение МВД разрешить гражданам прописываться в нежилых помещения, в частности в апартаментах. Об этом сообщает ТАСС.

«Предложение МВД было получено, в настоящий момент рассматривается», — заявили в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. По данным СМИ, власти допускают два варианта: признать апартаменты жильем или изменить правила постоянной регистрации.

Управляющий директор агентства недвижимости NF Dom Наталья Сазонова отметила, что вопрос о признании апартаментов жилой недвижимостью периодически поднимается, но ни к чему не приводит. По ее мнению, ситуация останется без изменений и в этот раз. «Возможно, что сейчас профильные ведомства попытаются сделать обязательной временную регистрацию по месту проживания, по аналогии с гостиничной недвижимостью», — заключила эксперт.

Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что в случае признания апартаментов жильем стоимость этого вида недвижимости может вырасти.

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